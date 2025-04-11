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Россиянка вымогала у тренера полмиллиона рублей за надругательство над дочерью

В Приморье мать жертвы требовала деньги с подозреваемого в изнасиловании дочери
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Depositphotos

В Приморье мать несовершеннолетней девушки, пострадавшей от изнасилования, требовала деньги с предполагаемого насильника. Об этом сообщает Amur Mash.

Инцидент произошел 8 марта в квартире на улице Малиновского в Находке. 17-летняя Наташа приехала туда с подругами, чтобы отметить праздник. Впоследствии она обвинила в изнасиловании 29-летнего Турана Шахвердиева, тренера по рукопашному бою и известного в регионе спортсмена, который тоже присутствовал на вечеринке.

На следующий день родители жертвы стали требовать у спортсмена деньги, угрожая отнести заявление в полицию. Но тот отказался и оказался в СИЗО.

Незадолго до ареста Туран записал звонок с номера, который принадлежит матери девушки. По данным Telegram-канала, женщина просила за молчание 500 тыс. рублей.

«Вы мне сейчас башляете полмиллиона, либо я прям конкретно подтверждаю, что я согласна на заведение уголовного дела», — угрожала она по телефону.

Расследование продолжается.

Ранее в Татарстане педофил надругался над пятью детьми и шантажировал их.

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