В Ленобласти задержали разыскиваемого Интерполом правонарушителя

В Ленинградской области задержали разыскиваемого Международной организацией уголовной полиции (Интерполом) за распространение наркотиков 46-летнего гражданина одной из стран Центральной Азии. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Задержание произошло во Всеволожске возле дома № 6 по Заводской улице. Мужчина был доставлен в территориальный отдел полиции и ожидает решения вопроса о своей экстрадиции. В какую страну он может быть выдан, не уточняется.

До этого в Каире Интерпол передал России обвиняемого в крупном мошенничестве.

По версии следствия, в 2006-2007 годах задержанный входил в состав преступной группировки, которая специализировалась на хищении крупных сумм у банков. Преступники оформляли кредиты в различных финансовых учреждениях Новокузнецка на покупку одних и тех же дорогих автомобилей, после чего забирали полученные деньги. Волк уточнила, что сумма ущерба составила несколько десятков миллионов рублей.

Ранее Интерпол и «Лаборатория Касперского» задержали в Африке более 300 кибермошенников.