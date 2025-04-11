Водитель маршрутки набросился на пассажира после замечания в свой адрес

СК возбудил дело после нападения в Балашихе водителя маршрутки на пассажира

В подмосковной Балашихе конфликт между водителем маршрутного автобуса и одним из пассажиров закончился возбуждением уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел 7 апреля. Водитель маршрутки набросился на мужчину после замечания в свой адрес.

По неподтвержденной информации из соцсетей, пассажир заметил, что зашедшая вместе с ним в салон женщина передала маршрутчику наличные вместо того, чтобы воспользоваться оплатой с помощью терминала. Мужчина обратил на это внимание водителя, на что тот проявил агрессию: набросился на пассажира с кулаками и выволок из маршрутки.

«Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства (ст. 213 УК РФ). Проводится комплекс следственных действий, устанавливаются участники конфликта», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Подмосковье на видео попало, как водитель маршрутки напал на женщину на АЗС.