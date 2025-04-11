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Житель Ставрополья совершал кражи и прятался от людей в землянке с 2020 года

На Ставрополье мужчина ушел жить в землянку и обворовывал дома по ночам

На Ставрополье задержали 60-летнего мужчину, который пять лет прожил в землянке. Об этом сообщает краевое ГУ МВД.

Отшельник самостоятельно обустроил землянку на территории Минераловодского округа, где поселился в 2020 году. Мужчина выходил из убежища исключительно по ночам, проходил по 15-20 километров до разных населенных пунктов и воровал еду, деньги и даже оружие с боеприпасами. Жители Грачевского, Минераловодского, Андроповского и Александровского округов, чьи дома вор успел обокрасть, отмечали, что делал он все очень аккуратно. Он совершил 62 кражи и наворовал на 400 тыс. рублей.

Это продолжалось, пока служебная собака не взяла его след. Тогда в этих локациях организовали круглосуточное наблюдение и выслеживали преступника с помощью беспилотников. Спустя месяц поисков подозреваемого заметили через тепловизор рядом с хутором Перевальный и немедленно задержали. При нем обнаружили часть похищенного имущества.

В отношении жителя региона возбудили уголовное дело по нескольким статьям, расследование продолжается.

Ранее женщина на восьмом месяце беременности ограбила два банка и попалась.

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