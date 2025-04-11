Отоларинголог осматривал на приемах гениталии пациентов и поплатился

Во Франции врача отправили в тюрьму за домогательства в отношении пациентов

Во Франции врача отправили в тюрьму за сексуальные домогательства в отношении пациентов. На него подали 19 жалоб, пишет Le Figaro. Бывший ЛОР-врач приговорен к четырем годам тюрьмы за сексуальное насилие над пациентами.

Дело в отношении 69-летнего врач-отоларинголога возбудили в 2022 году, тогда на непозволительное поведение доктора пожаловался 14-летний подросток. Оказалось, что на мужчину регулярно жаловались, начиная с 1989 года. Пациенты утверждали, что вместо инспекции ушей и носа лор использовал медицинские осмотры как предлог для сексуальных действий, включая пальпацию и мастурбацию, пока жертвы пребывали в шоке.

Столкнувшись с обвинениями, врач попытался оправдаться и заявил, что его действия были обусловлены страхом пропустить диагноз лимфомы, но в итоге признал, что прикасался к интимным частям пациентов. Суд признал потерпевшими семь человек, включая двух несовершеннолетних. Мужчина домогался их в период с 2019 по 2022 годы.

Накануне обвиняемого приговорили к четырем годам тюремного заключения, он также должен выплатить более €10 тыс. в качестве компенсации жертвам. Бывшего врача взяли под стражу сразу после оглашения приговора в суде города По.

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