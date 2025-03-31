В Екатеринбурге тренер приставал к 12-летней подопечной на соревнованиях

В Екатеринбурге тренера будут судить за приставания к подопечной

В Екатеринбурге суд рассмотрит дело тренера, которого обвиняют в домогательствах в отношении 12-летней подопечной. Об этом сообщает kp.ru.

Как рассказала сама пострадавшая, наставник оказывал ей «знаки внимания» с лета 2021 года. Подобное поведение она замечала не только во время общения после тренировок, но и во время поездок на соревнования в другие регионы РФ и за границу. О домогательствах она сообщила только спустя три года, весной 2024 года.

В отношении педагога возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях, но позже переквалифицировали на другую статью. Мужчину обвинили в насильственных действиях сексуального характера, на данный момент фигурант под стражей.

Супруга тренера полагает, что его оклеветали.

«Я не верю, что он мог такое совершить. Мужчины сейчас не защищены при работе с детьми», – рассказала женщина.

По данным издания, педагогу грозит до 20 лет лишения свободы.

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