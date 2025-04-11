В Житомирской области директора больницы Сергея Демуса бросили в мусорный бак из-за закрытия неврологического отделения. Кадры с места событий приводит украинское издание «Страна.ua».

На кадрах видно, как несколько мужчин в камуфляже поднимают директора больницы и опускают в мусорный бак вниз головой, несмотря на его сопротивление. В руках некоторые из протестующих держали плакаты, подчеркивающие важность отделения неврологии для восстановления прибывших из зоны боевых действий военнослужащих. После акции возмущенных жителей Демус отменил указ о реорганизации, предполагавший также увольнение врачей.

До этого в Костополе на западе Украины женщина подралась с военкомом.

На записи она бьет сотрудника ТЦК ногами, обзывает его «скотиной» и нецензурно ругает.

9 ноября украинка сообщила, что военкомы похитили ее мужа и держат его в подвале без еды и воды. По словам женщины, в начале месяца мужчина поехал в Ивано-Франковскую область по работе, а затем перестал выходить на связь. Ему удалось позвонить жене с другого номера, и он сообщил, что его насильно удерживают и заставляют подписать документы. Киевлянин утверждает, что есть те, кто видели, как над ним издевались и как его избивали.

Ранее мэр Краснодара Наумов разрешил протестующим приковать себя наручниками к столбу.