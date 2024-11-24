Появилось видео драки женщины с военкомом в украинском Костополе

В городе Костополь на западе Украины женщина набросилась на сотрудника ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата). Видео опубликовала «Страна.ua».

По данным газеты, запись сделана прямо у ТЦК. «Страна.ua» уточняет, что военный, вероятно, помог затолкать родственника женщины в микроавтобус.

На записи она бьет сотрудника ТЦК ногами, обзывает его «скотиной» и нецензурно ругает.

9 ноября украинка сообщила, что военкомы похитили ее мужа и держат его в подвале без еды и воды. По словам женщины, в начале месяца мужчина поехал в Ивано-Франковскую область по работе, а затем перестал выходить на связь. Ему удалось позвонить жене с другого номера, и он сообщил, что его насильно удерживают и заставляют подписать документы. Киевлянин утверждает, что есть те, кто видели, как над ним издевались и как его избивали.

С октября мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах.

Ранее украинец залил газовым баллончиком военкомов, не сумев дать взятку.