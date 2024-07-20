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Мэр Краснодара разрешил приковать себя наручниками к столбу, пока не починят электричество

Мэр Краснодара Наумов разрешил протестующим приковать себя наручниками к столбу

Мэр Краснодара Евгений Наумов предложил протестующим из-за отключения электричества жителям приковать его к столбу. Видео с его обращением опубликовано в Telegram-канале «Краснодар и край»

Градоначальник приехал к людям, которые в знак протеста перекрыли дорогу, и сказал, что не уедет, пока не включат свет. Он также разрешил приковать себя наручниками к столбу.

Наумов занимает должность мэра Краснодара с 9 ноября 2022 года.

20 июля в Краснодаре приостановили водоснабжение из-за аварии на электросетях. В администрации уточнили, что в данный момент специалисты устраняют причины аварийной ситуации. По завершении ремонтных работ водоснабжение потребителей будет восстановлено в полном объеме.

Местные жители перекрыли дорогу на улице Краеведа Соловьева из-за отключений света. По словам одного из жителей, в ЖК «Краски» на улице Краеведа Соловьева отключили электроэнергию 19 июля примерно в 13:00 — сутки электричества нет. Он заявил, что ситуация повторяется несколько недель подряд. Мужчина отметил, что люди вышли на улицу, потому что отчаялись. Жильцы написали жалобу в Следственный комитет России.

Ранее недовольных перебоями со светом в Новороссийске стали банить в канале замглавы города.

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