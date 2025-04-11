Врач рассказала, как получить гормон радости

Продукты с повышенным содержанием Омега-3 жирных кислот, например, морская рыба, помогут справиться с упадком сил и повысить уровень серотонина — гормона радости. Об этом kp.ru рассказала доктор медицинских наук, врач-эндокринолог, автор книги «Обман веществ» Зухра Павлова.

По ее словам, эти кислоты помогут блокировать вещества в организме, которые препятствуют высвобождению серотонина.

«Включите в рацион бананы и шоколад — в них содержится аминокислота триптофан, которая в организме превращается в серотонин. Конечно, шоколад лучше горький и не больше одного кусочка в день. Банан лучше есть после завтрака и не больше половинки», — добавила Павлова.

Врач добавила, что поднять настроение также может громкое пение, поскольку оно активирует выработку окситоцина и поможет синтезировать серотонин. Кроме того, для этой цели полезно обнимать близких, заключила она.

До этого врач-психиатр, психотерапевт, эксперт телеканала «Доктор» Александр Семченков говорил, что правильное питание и восполнение дефицита витаминов помогут справиться с весенними перепадами настроения. Кроме того, он посоветовал соблюдать режим сна и отдыха.

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