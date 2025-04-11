Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, как получить гормон радости

Врач Павлова: шоколад и бананы помогут получить гормон радости
close
Freepik.com

Продукты с повышенным содержанием Омега-3 жирных кислот, например, морская рыба, помогут справиться с упадком сил и повысить уровень серотонина — гормона радости. Об этом kp.ru рассказала доктор медицинских наук, врач-эндокринолог, автор книги «Обман веществ» Зухра Павлова.

По ее словам, эти кислоты помогут блокировать вещества в организме, которые препятствуют высвобождению серотонина.

«Включите в рацион бананы и шоколад — в них содержится аминокислота триптофан, которая в организме превращается в серотонин. Конечно, шоколад лучше горький и не больше одного кусочка в день. Банан лучше есть после завтрака и не больше половинки», — добавила Павлова.

Врач добавила, что поднять настроение также может громкое пение, поскольку оно активирует выработку окситоцина и поможет синтезировать серотонин. Кроме того, для этой цели полезно обнимать близких, заключила она.

До этого врач-психиатр, психотерапевт, эксперт телеканала «Доктор» Александр Семченков говорил, что правильное питание и восполнение дефицита витаминов помогут справиться с весенними перепадами настроения. Кроме того, он посоветовал соблюдать режим сна и отдыха.

Ранее были названы продукты, которые быстро повышают настроение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами