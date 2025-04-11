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Врач объяснил, как справиться с весенними перепадами настроения

Врач Семченков: отдых поможет справиться с весенними перепадами настроения
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Правильное питание и восполнение дефицита витаминов помогут справиться с весенними перепадами настроения. Об этом kp.ru рассказал врач-психиатр, психотерапевт, эксперт телеканала «Доктор» Александр Семченков.

Кроме того, он посоветовал соблюдать режим сна и отдыха. По его словам, положительно на психическое состояние влияют умственная и физическая нагрузки. Врач призвал больше двигаться, особенно на солнце, чтобы улучшить настроение благодаря выработке гормонов мелатонина и серотонина.

Если симптомы весеннего обострения не проходят в течение двух недель, эксперт посоветовал обратиться к врачу.

«Психотерапевт поможет взглянуть на себя со стороны и справиться с трудностями. Важно проходить своевременное «техобслуживание» организма, в том числе психическое», — заключил Семченков.

Клинический и кризисный психолог Алиса Можна до этого говорила, что настроение людей во многом зависит от серотонина — «гормона счастья», его снижение грозит появлением раздражительности, эмоциональных срывов, импульсивности и проблем со сном. По ее словам, от этого гормона зависит и серьезное заболевание — депрессия.

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