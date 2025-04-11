Юрист рассказала, в каком случае единственное жилье могут выставить на торги

Юрист Ляпунова предупредила, что жилье банкрота могут выставить на торги

Единственное жилье должника могут выставить на торги в некоторых случаях. Об этом сообщает РИА Новости.

Любое жилье, принадлежащее банкроту, включается в конкурсную массу и подлежит продаже на торгах. Исключением обычно является единственное жилье в собственности должника, рассказал управляющий партнер юридической компании Nerra Руслан Губайдуллин.

Он отметил, что, если у должника несколько объектов недвижимости, под защитой останется только один, где он постоянно проживает. Остальные квартиры, дома, дачи будут реализованы в рамках банкротства.

При этом иммунитет на единственное жилье, предупредила глава отдела банкротств и корпоративных споров юрфирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова, действует, когда оно действительно нужно должнику для жизни. В случае, если человек фактически не проживает в своей единственной квартире или доме, например, давно уехал за границу или сдает квартиру и сам снимает другую, у суда есть формальное основание снять защиту с такой недвижимости.

Помимо этого, единственное жилье должника могут продать для расчета с кредиторами, если оно признается роскошным, добавила она.

В марте депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что в России нет классической «кредитной амнистии», а предложения о полном списании долгов не получили поддержки из-за рисков для банковской системы.

Ранее петербуржец объявил себя банкротом и продал квартиру вместе с живущей в ней пожилой матерью.