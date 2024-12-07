Петербуржец продал квартиру вместе с пожилой матерью

В Петербурге пенсионерка узнала, что сын продал квартиру, и лишилась сбережений, сообщили в петербургской полиции.

В октябре домой к 76-летней жительнице Невского района пришли неизвестные мужчина и женщина, которые объявили себя новыми владельцами принадлежащего ей жилья. Женщина позвонила сыну и узнала, что он объявил себя банкротом и продал квартиру на проспекте Большевиков вместе с ней. Мужчина заявил, что мать должна платить арендную плату, если хочет оставаться в своей квартире.

13 ноября сын позвонил матери и сказал, что ей необходимо срочно искать новое жилье. 6 декабря покупатели опять пришли в квартиру, после чего пенсионерка обнаружила, что из коробки, хранившейся в прихожей на полке, пропали ее накопления — около 1,1 млн рублей. Полиция начала проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 95-летняя женщина поселилась в парикмахерской, потому что сын выгнал ее из дома.