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Петербуржец продал квартиру вместе с пожилой матерью

Мужчина объявил себя банкротом и продал квартиру в Петербурге вместе с матерью

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Depositphotos

В Петербурге пенсионерка узнала, что сын продал квартиру, и лишилась сбережений, сообщили в петербургской полиции.

В октябре домой к 76-летней жительнице Невского района пришли неизвестные мужчина и женщина, которые объявили себя новыми владельцами принадлежащего ей жилья. Женщина позвонила сыну и узнала, что он объявил себя банкротом и продал квартиру на проспекте Большевиков вместе с ней. Мужчина заявил, что мать должна платить арендную плату, если хочет оставаться в своей квартире.

13 ноября сын позвонил матери и сказал, что ей необходимо срочно искать новое жилье. 6 декабря покупатели опять пришли в квартиру, после чего пенсионерка обнаружила, что из коробки, хранившейся в прихожей на полке, пропали ее накопления — около 1,1 млн рублей. Полиция начала проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 95-летняя женщина поселилась в парикмахерской, потому что сын выгнал ее из дома.

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