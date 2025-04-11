Две школьницы из Башкирии отравились рецептурным препаратом и попали в больницу

В Башкирии две девочки попали в больницу из-за передозировки таблетками

Две девочки отравились рецептурным препаратом в Башкирии. Об этом сообщается в Telegram-канале «Честный репортаж».

Инцидент произошел в селе Акбердино. Сначала от приема таблеток пострадала 15-летняя девочка, ее нашли без сознания в школьном туалете. Чуть позже 14-летняя подруга пострадавшей также употребила «Баклосан».

Этот препарат, как уточняется, используют для лечения повышенного тонуса мышц, вызванного различными заболеваниями нервной системы. В больших дозровках он вызывает психостимулирующий эффект, чем и привлекает молодых людей. Его бесконтрольное употребление может привести к зависимости, нарушениям психики и внутренних органов, а передозировка грозит летальным исходом.

По данным Mash Batash, обеих школьниц доставили в уфимскую больницу. Одна находится в тяжелом состоянии, другая — в состоянии средней тяжести.

Ранее в Петербурге трое школьников потеряли сознание, попробовав неизвестные таблетки.