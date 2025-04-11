Жители сибирского поселка придумали необычный способ борьбы с большегрузами на дорогах

В Новосибирской области жители рабочего поселка Линево придумали необычный способ бороться с большегрузами, которые ездят по дорогам населенного пункта и разрушают его. Чтобы замедлить движение грузовиков, они начали прогуливаться перед ними по пешеходным переходам. Видео с посельчанами, перекрывающими дороги, опубликовал глава поселка Дмитрий Грушевой на своей странице во «ВКонтакте».

На кадрах около десятка человек неспешно прогуливаются перед грузовиками, мешая им проехать.

Грушевой отметил, что ежегодно подписывает постановления, согласно которым по дорогам поселка запрещен проезд большегрузного транспорта, которые, по словам главы пункта, игнорируются.

«Не исключено, что только такими крайними мерами мы и сможем привлечь внимание к данной проблеме. Спасибо всем неравнодушным людям», — отметил автор поста.

Также Грушевой подчеркнул, что, как чиновник, он не имеет права призывать жителей к участию в подобных акциях, но, как житель, поддерживает их полностью.

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