Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, как долго можно слушать музыку маленьким детям

Врач Демьяновская: детям до 10 лет можно слушать музыку не более получаса в день
close
Freepik

Детям до 10 лет рекомендуется слушать музыку не более 30 минут в день, подросткам — не дольше часа. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. Длительное звуковое воздействие, по ее словам, воспринимается детским мозгом как фоновый шум и становится нагрузкой.

Что касается взрослых, специалист напоминает о важности учета громкости, поскольку при слишком сильном воздействии на уши возможно повреждение слуха в любом возрасте.

«Музыку с интенсивностью звука в 80 децибел (примерно такой уровень громкости у дверного звонка и у разговора на повышенных тонах) можно безопасно слушать не более пяти — шести часов в сутки, а в 90 децибел (сопоставим с уровнем шума в метро) — максимум четыре часа в сутки», — рассказала Демьяновская.

Она добавила, что особенно вреден длительный громкий звук при использовании наушников-вкладышей.

Недавно британские ученые из Имперского колледжа Лондона пришли к выводу, что использование наушников с функцией подавления шума может снизить слуховые навыки, особенно среди молодых людей.

Исследователи считают, что ухудшение воспринимаемых звуков связано с расстройством слуховой обработки (РСО). В этом состоянии мозг не может эффективно фильтровать и интерпретировать акустические сигналы.

Ранее эксперты рассказали, какие наушники самые безопасные для слуха.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами