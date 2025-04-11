Врач рассказала, как долго можно слушать музыку маленьким детям

Врач Демьяновская: детям до 10 лет можно слушать музыку не более получаса в день

Детям до 10 лет рекомендуется слушать музыку не более 30 минут в день, подросткам — не дольше часа. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. Длительное звуковое воздействие, по ее словам, воспринимается детским мозгом как фоновый шум и становится нагрузкой.

Что касается взрослых, специалист напоминает о важности учета громкости, поскольку при слишком сильном воздействии на уши возможно повреждение слуха в любом возрасте.

«Музыку с интенсивностью звука в 80 децибел (примерно такой уровень громкости у дверного звонка и у разговора на повышенных тонах) можно безопасно слушать не более пяти — шести часов в сутки, а в 90 децибел (сопоставим с уровнем шума в метро) — максимум четыре часа в сутки», — рассказала Демьяновская.

Она добавила, что особенно вреден длительный громкий звук при использовании наушников-вкладышей.

Недавно британские ученые из Имперского колледжа Лондона пришли к выводу, что использование наушников с функцией подавления шума может снизить слуховые навыки, особенно среди молодых людей.

Исследователи считают, что ухудшение воспринимаемых звуков связано с расстройством слуховой обработки (РСО). В этом состоянии мозг не может эффективно фильтровать и интерпретировать акустические сигналы.

Ранее эксперты рассказали, какие наушники самые безопасные для слуха.