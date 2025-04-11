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Родителям объяснили, как музыка влияет на развитие детей

Врач Демьяновская: классическая музыка способствует правильному развитию ребенка
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Freepik.com

Классическая музыка способствует развитию креативности и концентрации внимания у ребенка. Об этом в интервью РИАМО рассказала кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Рекомендуется включать детям классику, особенно Моцарта и Бетховена — их произведения, например, для оркестра с фортепиано, духовыми и струнными инструментами, способствуют нервному расслаблению, при этом повышая концентрацию внимания. Этот феномен даже имеет особое название — «эффект Моцарта», — отметила специалист.

Она добавила, что занятия музыкой, например, в музыкальной школе, развивают координацию, память, чувство ритма и в целом способствуют творческому воспитанию детей.

При этом эксперт предупредила, что детям до 10 лет рекомендуется слушать музыку не более 30 минут в день, подросткам — не дольше часа. Длительное звуковое воздействие, по ее словам, воспринимается детским мозгом как фоновый шум и становится нагрузкой.

Особенно вреден длительный громкий звук при использовании наушников-вкладышей, подчеркнула Демьяновская.

Ранее ученые раскрыли неожиданную опасность шумоподавляющих наушников.

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