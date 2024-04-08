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Названы продукты, улучшающие настроение

Врач Тананакина: квашеная капуста, йогурт и кефир улучшают настроение

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Shutterstock

Квашеная капуста, кефир и йогурт без добавок не только оптимизируют работу кишечника, но и улучшают настроение. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

«Присутствие живых микроорганизмов в пище помогает поддерживать здоровую микрофлору кишечника, что напрямую влияет на выработку серотонина — гормона, который отвечает за поведение, стрессоустойчивость, аппетит и даже сексуальное влечение», — пояснила специалист.

Также, по ее словам, улучшить настроение могут бананы, благодаря содержанию сахара, клетчатки и витамина В6.

Бренд-шеф «Кухни на районе» Максим Кузнецов до этого посоветовал есть морепродукты, в которых содержатся омега-3 жирные кислоты. По его словам, они обладают антистрессовыми свойствами и помогают снизить уровень воспаления в организме, улучшить настроение и функционирование мозга.

Кроме того, снизить стресс и тревожность, а также улучшить концентрацию и настроение может зеленый чай, который содержит аминокислоту L-теанин и кофеин. Одним из самых эффективных антистресс-продуктов считается также темный шоколад, который за счет фенилэтиламина может стимулировать выработку эндорфинов — гормонов счастья, добавил Кузнецов.

Ранее диетолог назвала продукты, которые повышают аппетит.

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