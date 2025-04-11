Титов: российское виноделие не уступает западному

Российское виноделие не уступает западному ни в одном из параметров. Об этом заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов на выставке-дегустации «Путь российского вина», которая прошла с 25 по 27 марта в рамках международной выставки China Food and Drinks Fair в в городе Чэнду. Его слова цитирует новостной агрегатор «СМИ2».

Он отметил, что историки считают наиболее пригодными для жизни страны, где выращивается виноград, и Россия входит в их число.

«Российское виноделие не уступает никому из зарубежных конкурентов ни по терруару (расположение виноградников. — «Газета.Ru»), ни по новейшим технологиям, ни по школе, но у нас есть нечто особенное. Это наша русская душа, которую виноделы вкладывают в свои творения», — подчеркнул Титов.

Он добавил, что российское Причерноморье идеально подходит для выращивания винограда, а по многим показателям и превосходит зарубежные территории.

Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ, в 2024 году объем производства вина и коньяка в России достиг 61 млн дал, что на 13,4% больше, чем годом ранее. Наибольший прирост показали игристые и крепленые вина — их выпуск увеличился на 24,7% и 29,6% соответственно.

Основными регионами-производителями остаются Краснодарский край, на долю которого приходится 35,8% от общего объема всего российского вина, Крым с долей 16,1% и Дагестан, где произведено 13,7% вина.

Ранее эксперт назвал минимальную стоимость бутылки качественного вина в России.