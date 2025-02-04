Объем производства вина и коньяка в России резко вырос

Минсельхоз РФ: объем производства коньяка и вина вырос на 13,4% за 2024 год

В 2024 году объем производства вина и коньяка в России достиг 61 млн дал, что на 13,4% больше, чем годом ранее. Наибольший прирост показали игристые и крепленые вина – их выпуск увеличился на 24,7% и 29,6% соответственно, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Минсельхоза РФ.

Тихих вин произведено 32,6 млн дал, что на 8,6% больше, чем в 2023 году, а коньяка выпущено 9,7 млн дал (+10,2%).

Основными регионами-производителями остаются Краснодарский край, на долю которого приходится 35,8% от общего объема всего российского вина, Крым с долей 16,1% и Дагестан, где произведено 13,7% вина.

Спрос на отечественную продукцию стабильно растет: российские вина занимают все большую долю в розничных продажах и сегменте общественного питания. По мнению исполнительного директора Ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» Петра Ефремова, этому способствует поддержка государства, в том числе защитные меры, созданные для развития винодельческой отрасли. Кроме того, вступают в плодоношение новые виноградники, что дает возможность наращивать производство. Эксперт уверен, что тенденция сохранится, так как спрос на легкие белые, питкие красные и игристые вина продолжает расти.

Развитие отрасли поддерживается на государственном уровне. С 2022 года в России реализуется федеральный проект «Стимулирование развития виноградарства и виноделия», который включает в себя широкий спектр мер, таких как льготное кредитование, компенсация затрат на питомники, грантовая поддержка агротуризма и семейных ферм, агрострахование, льготный лизинг, помощь в мелиорации и экспорте.

Дополнительный стимул для продвижения российских вин создаст новый национальный стандарт, который вступит в силу с 1 апреля 2025 года. ГОСТ Р «Услуги общественного питания. Рекомендации по разработке, оформлению и содержанию винных карт» устанавливает единые принципы формирования винных карт в ресторанах, кафе и барах. В частности, отечественные вина будут рекомендованы к размещению в начале списка и сопровождены специальными отметками, что упростит навигацию для потребителей и поможет популяризировать российское виноделие. Согласно стандарту, рекомендуемая доля российских вин в винной карте должна составлять не менее 20%.

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