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Эксперт назвал минимальную стоимость бутылки качественного вина в России

РИА Новости: бутылка хорошего российского вина не может стоить меньше 500 рублей

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barmalini/Shutterstock/FOTODOM

Качественная бутылка российского вина в магазине не должна стоить меньше 500 рублей. Об этом РИА Новости заявил главный винодел компании «Дербент вино», входящей в Ассоциацию виноградарей и виноделов России, Шамиль Алиев.

При этом доля стоимости самого вина составляет не более 45%, остальная часть цены уходит на упаковку, пробку, этикетку и другие производственные расходы.

По словам эксперта, «справедливая цена на хорошее отечественное вино — не менее 500 рублей». Однако в ретейле можно встретить и вина по 200 рублей, поскольку виноделы иногда вынуждены продавать свою продукцию без прибыли, чтобы попасть на полки магазинов.

Он также пояснил, что более половины стоимости бутылки приходится на такие элементы, как этикетка, бутылка, пробка и логистика. Российское виноделие все еще зависит от импорта на некоторых этапах: например, пробки поступают из Испании и Португалии, уточнил Алиев.

Хотя виноделы не сталкиваются с проблемами импорта материалов, цены на них значительно возросли — пробки стали стоить в несколько раз дороже. Эти увеличенные затраты, наряду с ростом акцизов, некоторые компании вынуждены перекладывать на конечного потребителя.

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