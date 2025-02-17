Глава фондовой биржи в Японии в поезде проводил съемку под юбками 17-летних девушек

В Японии глава фондовой биржи Синити Сакаи делал фото под юбками 17-летних девушек в поезде. Об этом пишет издание Japan Today со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что 62-летнего мужчину уже задержала полиция. Две 17-летние девушки заявили, что мужчина, который сидел напротив них в поезде, фотографировал их на планшет. Девушки услышали звук камеры и рассказали об этом полиции на следующей станции.

На устройстве Сакаи силовики нашли снимки этих девушек. Глава фондовой биржи сказал правоохранителям, что якобы фотографировал только ноги юных попутчиц.

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