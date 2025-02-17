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Глава фондовой биржи в Японии в поезде проводил съемку под юбками 17-летних девушек

Japan Today: руководитель фондовой биржи снимал под юбками 17-летних девушек
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В Японии глава фондовой биржи Синити Сакаи делал фото под юбками 17-летних девушек в поезде. Об этом пишет издание Japan Today со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что 62-летнего мужчину уже задержала полиция. Две 17-летние девушки заявили, что мужчина, который сидел напротив них в поезде, фотографировал их на планшет. Девушки услышали звук камеры и рассказали об этом полиции на следующей станции.

На устройстве Сакаи силовики нашли снимки этих девушек. Глава фондовой биржи сказал правоохранителям, что якобы фотографировал только ноги юных попутчиц.

17 февраля сообщалось, что в Петербурге мужчина ударил любимую почти 200 раз и надругался над ней при помощи инвалидной трости. Затем он нанес еще несколько ударов острым предметом и обжег горячим предметом. После этого он затолкал ей в рот охлаждающую форму для льда. Пострадавшая не выжила.

Ранее хирурга арестовали за изнасилование 299 пациентов, большинство из которых дети.

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