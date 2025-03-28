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Россиянина приговорили к 12 годам лишения свободы за попытку вступить в легион «Свобода России»

Суд приговорил к 12 годам мужчину, пытавшегося вступить в легион «Свобода России»
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Anelo/Shutterstock

Россиянина приговорили к 12 годам лишения свободы за попытку вступить в легион «Свобода России» (организация запрещена в России), его признали виновным в участии в террористической организации и государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

По данным следствия, уроженец Санкт-Петербурга 1989 года рождения связался с представителями организации и попытался пересечь границу, чтобы принять участие в боевых действиях против России в составе украинских войск.

Суд признал доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.

28 марта информационный центр Следственного комитета России сообщил о вынесении приговора двоим военнослужащим Вооруженных сил Украины за вторжение в Курской области. Их признали виновными в террористических действиях и приговорили к 14 годам лишения свободы.

Ранее суд в Ростове-на-Дону вынес приговор инженеру-конструктору ОПК за госизмену.

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