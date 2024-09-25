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Ученые рассказали, какие наушники самые безопасные для слуха

Daily Mail: наушники с шумоподавлением наименее опасны для слуха

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Shutterstock/Max kegfire

Как сообщает издание Daily Mail, самыми безопасными для слуха являются наушники с шумоподавлением. Приглушение посторонних звуков позволяет не повышать громкость музыки до опасного уровня. Об этом рассказали преподаватели аудиологии Манчестерского университета Харви Диллон и Сэм Кут.

Рекомендации Всемирной организации здравоохранения гласят, что безопасный уровень шума от наушников составляет 100 децибел (дБ). Такая громкость эквивалентна звуку сирены скорой помощи. Некоторые наушники, представленные на рынке, могут создавать звуковое давление до 120 ДБ, что примерно эквивалентно работе бензопилы или громкости взлетающего реактивного самолета.

По мнению Диллона, обезопасить от потери слуха может не только контроль громкости, но и покупка правильного устройства. Специалист рекомендует отдавать предпочтение вариантам, полностью закрывающим ухо. Такая конструкция позволяет эффективно блокировать фоновый шум, что избавляет от необходимости повышать громкость.

Кут добавил, что лучшим решением будет приобретение наушников с дополнительно усиленным шумоподавлением. Тем не менее даже такая функция не гарантирует полной безопасности. Для уровня шума 85 дБ максимальное безопасное время воздействия составляет восемь часов. При каждом увеличении громкости на три дБ время прослушивания сокращается вдвое.

Ранее российские ученые назвали тревожные симптомы ухудшения слуха.

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