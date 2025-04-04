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В Тюмени влюбленные совершили диверсию за вознаграждение

МВД: влюбленная пара из Тюмени подожгла два релейных шкафа

Влюбленную пару из Тюмени обвинили в поджоге двух релейных шкафов. Об этом сообщается на сайте МВД России.

По данным транспортной полиции, подозреваемые подожгли два релейных шкафа на перегоне между станциями Утяшево и Тюмень. После задержания те сразу же признались в содеянном и рассказали, что согласились пойти на поджог за вознаграждение в размере 40 тыс. рублей. Неизвестный наниматель уверял их, что повреждение инфраструктурного объекта было выгодно ему из-за того, что он намеревался получить страховые выплаты за якобы застрахованные релейные шкафы. Предложение они получили от неизвестного через популярный мессенджер в группе, где размещаются различные вакансии.

Сейчас пара — девушка 1993 года рождения и юноша 2005 года рождения — находится под стражей.

До этого в Подмосковье задержали троих школьников за поджог релейных шкафов.

Ранее житель Подмосковья получил 15 лет колонии за поджог релейного шкафа.

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