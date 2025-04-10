Россиянам рассказали, как выбрать качественную икру

При выборе качественной икры важно оценить ее внешние характеристики. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Так, прежде всего важны ее эластичность и однородность — зерна должны быть мягкими, упругими и иметь одинаковый размер и цвет. Кроме того, специалисты советуют оценить вкус продукта, он должен быть чистым, морским, без чрезмерной солености. Содержание соли в хорошем товаре должно составлять 4-6%.

«Чтобы избежать подделок, обращайте внимание на эти признаки. Поддельная икра может быть окрашена и ароматизирована, а ее зерна могут быть разного размера и формы», — добавили в сообщении.

8 апреля данные сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» показали, что спрос на имитированную икру в России вырос в марте на 9% относительно аналогичного месяца 2024 года. Цена на имитированную красную икру поднялась в марте до 516 рублей (+14% относительно марта 2024 года), отметили в компании.

По данным аналитиков, медианная цена на натуральную красную икру составила 8856 рублей за килограмм, повысившись на 21% год к году. В марте россияне покупали красную икру реже на 13% в годовом выражении.

Ранее была названа опасность щучьей икры.