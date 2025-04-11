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Стало известно, какую пользу приносит черная икра для здоровья

Pravda.Ru: черная икра поможет поддержать здоровье кожи
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Depositphotos

Черная икра богата белком, аминокислотами и омега-3 жирными кислотами, что делает ее полезной для здоровья. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Они уточнили, что в 100 г продукта содержится около 25–30 г белка, содержание DHA и EPA может достигать 4–6 г. Помимо этого, в икре есть витамины A, D и E, которые поддерживают здоровье кожи, зрения и иммунной системы.

«Икра содержит йод, фосфор, цинк, железо и магний, необходимые для нормального функционирования организма. Исследования показывают, что регулярное употребление черной икры может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшить состояние кожи», — добавили в сообщении.

8 апреля данные сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» показали, что спрос на имитированную икру в России вырос в марте на 9% относительно аналогичного месяца 2024 года. Цена на имитированную красную икру поднялась в марте до 516 рублей (+14% относительно марта 2024 года), отметили в компании. В марте россияне покупали красную икру реже на 13% в годовом выражении.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать качественную икру.

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