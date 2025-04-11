Ветеринар рассказал, как помочь питомцам комфортно пережить весеннюю линьку

Регулярное вычесывание поможет питомцам комфортно пережить период весенней линьки. Об этом «Москве 24» рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Кроме того, он посоветовал давать им витаминно-минеральные подкормки, которые минимизируют последствия линьки в виде кожного зуда, а также окружать их заботой. По словам эксперта, важно также следить за тем, чтобы животные не промокали во время прогулки и не замерзали, потому что это может привести к обострениям хронических заболеваний и циститам.

Ветеринар отметил, что весна является наиболее опасным периодом для возникновения алопеции у питомцев из-за гельминтоза, поэтому важно тщательно следить за их состоянием.

«Отличить такую патологическую линьку от весенней можно по изменению состояния животного: снижению аппетита, нарушениям работы ЖКТ, появлению нарывных воспалений», — заключил Шеляков.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что собаки породы басенджи практически не линяют, они являются обладателями мягкой шерсти, которая не требует особого ухода.

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