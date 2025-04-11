Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ветеринар рассказал, как помочь питомцам комфортно пережить весеннюю линьку

Ветеринар Шеляков: в период линьки питомцев важно регулярно вычесывать
close
Sorapop Udomsri/Shutterstock/FOTODOM

Регулярное вычесывание поможет питомцам комфортно пережить период весенней линьки. Об этом «Москве 24» рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Кроме того, он посоветовал давать им витаминно-минеральные подкормки, которые минимизируют последствия линьки в виде кожного зуда, а также окружать их заботой. По словам эксперта, важно также следить за тем, чтобы животные не промокали во время прогулки и не замерзали, потому что это может привести к обострениям хронических заболеваний и циститам.

Ветеринар отметил, что весна является наиболее опасным периодом для возникновения алопеции у питомцев из-за гельминтоза, поэтому важно тщательно следить за их состоянием.

«Отличить такую патологическую линьку от весенней можно по изменению состояния животного: снижению аппетита, нарушениям работы ЖКТ, появлению нарывных воспалений», — заключил Шеляков.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что собаки породы басенджи практически не линяют, они являются обладателями мягкой шерсти, которая не требует особого ухода.

Ранее ветеринары рассказали, как выбрать паштет для кошки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами