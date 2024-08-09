Названы породы собак, которые не линяют

Собаки породы басенджи практически не линяют, они являются обладателями мягкой шерсти, которая не требует особого ухода. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Такой любимец может стать идеальным другом для собаковода-чистюли. Однако важно помнить, что любая собака требует специального ухода, это не зависит от количества шерсти на теле», — отметил эксперт.

Помимо этого, к нелиняющим породам относятся пудели и мальтезе, однако, эти собаки требуют грамотного ухода, потому что выпавшая шерсть может оставаться на животном и запутываться. Сезонной линьки нет и у эрдельтерьера. Хотя шерсть у этой породы длинная, густая, с мягким войлокообразным подшерстком, отметил кинолог. Последняя порода, о которой рассказал Голубев, — брюссельский гриффон. Такие собаки имеют жесткую и немного волнистую шерсть, не линяют, но нуждаются в регулярном уходе.

Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко до этого рассказал «Газете.Ru», что теплая и жаркая погода, особенно с активным солнцем, — это потенциально опасное время для домашних животных. По словам Руденко, особая предрасположенность к тяжелому восприятию жары возникает у собак, имеющих проблемы с дыханием. Это брахицефалические породы: мопсы, бульдоги, гриффоны, пекинесы, боксеры, ши-тцу, мастифы, шарпеи.

Ранее ветеринары назвали породу собак, которой опасна кастрация.