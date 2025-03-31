Мужчина подглядывал за людьми через окна и попал за решетку

В Австралии поймали мужчину, который подглядывал за людьми и снимал их на видео

Австралийца, который подглядывал за людьми в их собственных домах, обвинили в вуайеризме. Об этом пишет News.com.au.

В начале февраля 32-летнего жителя Квинсленда задержали по обвинению в совершении неких «непристойных действий». По данным полиции, он занимался этим в своей машине. Тогда правоохранители изъяли его гаджеты и нашли материалы, демонстрирующие эксплуатацию детей, а также фотографии и видеозаписи с людьми, сделанные без их ведома.

Полиция утверждает, что мужчина наблюдал за жертвами с улицы и снимал все на свой мобильный телефон. Это продолжалось с конца 2021 года до задержания подозреваемого 3 февраля этого года. Следователи установили личности около 40 взрослых и как минимум одного ребенка, попавших на записи. Однако, как сообщается, потерпевших может быть гораздо больше. Сейчас правоохранители обходят дома в районе, где действовал вуайерист.

Во время расследования выяснилось, что осенью 2021 года он незаконно проник в дом женщины и совершил в отношении нее сексуальное насилие. Мужчине уже предъявили обвинения в ряде преступлений. Какое наказание ему теперь грозит, не уточняется.

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