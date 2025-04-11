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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram

В Народном фронте рассказали о схеме мошенничества с подрядчиками финсектора
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Мошенники начали представляться в мессенджере Telegram «прямыми подрядчиками финсектора» для обмана россиян, используя сообщения и видеозаписи в круглом фрейме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов платформы «Мошеловка» Народного фронта.

По их данным, в Telegram начали приходить сообщения от неизвестного пользователя с красивой фотографией на заставке профиля. Девушка в сообщениях представилась «подрядчиком кредитования – прямым подрядчиком финсектора».

В ходе переписки она рассказала о якобы запущенном новом маркетплейсе с уникальными услугами брокеров из сферы кредитования. Предложение злоумышленницы состояло в том, чтобы зачислить кредит через крупный банк или поднять рейтинг на 300 баллов. При этом для попадания в сервис нужно было нажать кнопку в чате.

«Существует понятие кредитный брокер — он занимается помощью в оформлении заявок, подборе и получении кредитов. Но подрядчиком кредитования брокер точно не выступает. Подрядчики на финансовом рынке тоже неизвестны», — объяснили эксперты.

В «Мошеловке» добавили, что, идя на поводу у мошенников, человек рискует потерять средства или личные банковские данные, что грозит гораздо большими потерями.

До этого в Волгоградской области 50-летняя женщина захотела заработать на бирже, влезла в кредиты и отдала мошенникам 2,5 млн рублей.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенников с участием подростков.

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