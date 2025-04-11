Россиянка решила заработать на бирже, влезла в кредиты и потеряла 2,5 млн рублей

В Волгоградской области 50-летняя женщина захотела заработать на бирже, влезла в кредиты и отдала мошенникам 2,5 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Неизвестный связался с россиянкой по телефону и представился якобы сотрудником кредитной организации. Аферист предложил ей заработать, играя на финансовой бирже.

Женщина поверила в легкий заработок и в течение двух недель отправляла деньги на счета злоумышленников. Она перевела 2,5 млн рублей, которые взяла в кредит. Однако позже, когда она не смогла вывести «вложенные» деньги, россиянке стало ясно, что ее обманули.

Женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

До этого россиянка лишилась жилья и машины, продиктовав по телефону номер СНИЛС. Ущерб превысил 4 млн рублей.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенников с участием подростков.