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В России экс-сотрудник приюта для животных выколол глаз гвоздодером директору

Под Хабаровском экс-работник собачьего приюта выколол глаз гвоздодером директору
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В поселке Ванино Хабаровского края бывший сотрудник приюта для бездомных собак выколол глаз гвоздодером своему экс-руководителю. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По его информации, директор приюта «Живая душа» Светлана и Евгений познакомились в этом населенном пункте полтора года назад. Мужчина имеет судимость. Из колонии он вышел по УДО. Евгений хотел трудоустроиться в приют. Руководитель учреждения взяла мужчину на стажировку, в ходе которой он варил кашу животным.

Спустя время из приюта начали пропадать лекарства. Кроме того, Евгений стал проявлять агрессию. В результате директор отказала ему в работе. Мужчина не захотел смириться с этим. Он продолжил преследовать сотрудников приюта, а также угрожать им. Жалобы в полицию не помогли. В итоге Евгений с помощью гвоздодера выколол Светлане глаз, из-за чего она попала в реанимацию в Хабаровске. Сын женщины, ее 80-летняя мама и 170 собак остались без присмотра.

Ранее в Ростове-на-Дону начальник уволил рабочего и в тот же день жестоко избил его арматурой.

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