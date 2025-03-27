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Фермер жестоко избил работника, привязал его к лошади и бросил в карьере

В Нижегородской области фермер избил рабочего и получил 16 лет колонии
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СУ СК России по Нижегородской области

В Нижегородской области огласили приговор бывшему руководителю фермерского хозяйства, который жестоко избил работника и привязал его к лошади. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в деревне Красная Глинка, где экс-глава фермерского хозяйства поссорился с одним из работников фермы. В ходе конфликта обвиняемый вместе со своим подчиненным жестоко избили потерпевшего. Мужчине нанесли не менее 67 ударов кулаками по различным частям тела и привязали его за ноги к лошади, которая протащила его по земле несколько метров.

Спасти избитого не удалось. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый приказал сотрудникам вывезти его в карьер. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Приговором суда фермеру назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении соучастника выделено в отдельное производство.

Ранее мужчина держал в плену двух человек на скотоферме под Нижним Новгородом.

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