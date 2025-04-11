«Шаману» Габышеву отказали в переводе в психбольницу общего типа

Якутскому «шаману» Александру Габышеву отказали в переводе из психиатрической больницы специализированного типа в учреждение общего типа. Об этом заявила руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева в беседе с РИА Новости.

Соответствующее решение принял Уссурийский районный суд в Приморье, отметила она.

В конце июля 2021 года якутский суд назначил Габышеву принудительное лечение. Мужчину признали виновным в применении силы к сотруднику Росгвардии. Его обязали в принудительном порядке пройти лечение с интенсивным наблюдением. Адвокат шамана не согласился с решением суда.

В мае 2020 года стало известно, что Габышев был признан опасным для себя и окружающих. Данное решение было принято медицинской комиссией психиатрической клиники после заявления мужчины об отказе от дальнейшей госпитализации. Сформированная комиссия «в ускоренном порядке» выдала заключение об опасности Габышева.

С 13 по 20 сентября 2019 года Габышев находился в розыске. В марте 2019 года он отправился в пеший поход из Якутии в Москву, который должен был продлиться два года.

Ранее служителя челябинского храма приговорили к колонии за призывы к терроризму.