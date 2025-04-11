Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Шаману» Габышеву отказали в переводе в психбольницу общего типа

В Приморье суд отказался переводить «шамана» Габышева в психбольницу общего типа
close
Shutterstock

Якутскому «шаману» Александру Габышеву отказали в переводе из психиатрической больницы специализированного типа в учреждение общего типа. Об этом заявила руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева в беседе с РИА Новости.

Соответствующее решение принял Уссурийский районный суд в Приморье, отметила она.

В конце июля 2021 года якутский суд назначил Габышеву принудительное лечение. Мужчину признали виновным в применении силы к сотруднику Росгвардии. Его обязали в принудительном порядке пройти лечение с интенсивным наблюдением. Адвокат шамана не согласился с решением суда.

В мае 2020 года стало известно, что Габышев был признан опасным для себя и окружающих. Данное решение было принято медицинской комиссией психиатрической клиники после заявления мужчины об отказе от дальнейшей госпитализации. Сформированная комиссия «в ускоренном порядке» выдала заключение об опасности Габышева.

С 13 по 20 сентября 2019 года Габышев находился в розыске. В марте 2019 года он отправился в пеший поход из Якутии в Москву, который должен был продлиться два года.

Ранее служителя челябинского храма приговорили к колонии за призывы к терроризму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами