В магазинах «Светофор» арестовали почти две тонны некачественной продукции

В четырех магазинах «Светофор», расположенных на Камчатке, арестовали около 1,7 т некачественной продукции. Об этом сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

«Службой проверено четыре магазина низких цен в Камчатском крае. В результате этой работы из оборота изъято 1,7 тонны некачественной и небезопасной продукции. <...> Управлением Россельхознадзора выявлены отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на продукцию, нарушения требований к ее качеству и безопасности», — сказано в сообщении.

В управлении уточнили, что инспекторы осуществили отбор проб мясной и молочной продукции. После этого на 1,7 т продукции был наложен арест. Изъятые товары подлежат утилизации или уничтожению.

8 апреля в Роспотребнадзоре заявили, что в магазинах «Светофор» изъяли свыше 300 т продукции из 5,7 тыс. партий после проверок. В связи с выявленными правонарушениями возбуждены административные производства.

В связи с выявленными нарушениями на сеть гипермаркетов «Светофор» были наложены штрафы на сумму более 11,5 млн рублей и составлено 675 предписаний об устранении нарушений. За невыполнение этих предписаний уже были начислены дополнительные штрафы на сумму 1,3 млн рублей. По итогам проверок, проходивших в период с 10 по 30 января в 58 магазинах «Светофор» в 45 субъектах России, была прекращена деятельность 76 торговых объектов, поставлявших продукцию сети.

Ранее стала известна доля продуктов с нарушениями в «Маяке» и «Светофоре».