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В Госдуме предложили увеличить штраф за выброшенных животных

Депутат Колунов: штраф за выброшенных животных нужно поднять до 30 тысяч рублей
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Размер штрафа за выброшенных домашних животных нужно увеличить до 30 тысяч рублей. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Колунов в беседе с РИА Новости.

«Считаю правильным повысить штрафы минимум в десять раз, то есть до 30 тысяч рублей», — отметил он.

Колунов подчеркнул, что нынешней суммы штрафов — от 1500 до 3000 рублей — недостаточно, чтобы компенсировать затраты государства на отлов, вакцинацию и прочие действия с брошенными животными.

В конце марта рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства о бездомных животных поддержала ряд поправок к законопроекту. Регионам предлагают разрешить усыпление бездомных собак и кошек после истечения срока содержания в приютах, а также в случаях угрозы людям, имуществу или другим животным. Кроме того, инициатива предусматривает запрет на подкормку и временное удержание бездомных животных, новые обязанности для владельцев пропавших питомцев и штрафы за вмешательство в отлов. Законопроект ранее вызвал критику со стороны Совета Федерации и зоозащитников. Подробности — в материале «Газеты.ru».

Ранее Володин осудил выступающих против проекта о защите граждан от бездомных животных.

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