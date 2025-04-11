В российском регионе начали предоставлять соцвыплаты на продукты

В Калининградской области начали предоставлять социальные выплаты нуждающимся группам населения на покупку продуктов питания. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Выплата уже оформлена без заявления получателям региональной социальной доплаты к пенсии, семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Все граждане, имеющие право на меру поддержки, уведомлены об этом», — приводит пресс-служба слова министра социальной политики области Анжелики Майстер.

Она уточнила, что для получения льготы необходимо открыть специальный социальный счет к карте платежной системы «Мир», на который будут поступать средства. Некоторые граждане уже сделали это, им первая выплата перечислена, отметила министр.

«Тем, кто откроет соцсчет позднее, выплату Центр соцподдержки населения также перечислит в полном объеме», — добавила она.

Дополнительная мера социальной поддержки в регионе предоставляется с апреля в течение трех месяцев. Общий размер выплаты — 6 тыс. рублей. Эту сумму будут перечислять тремя траншами по 2 тыс. рублей.

На этой неделе эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко рассказала, что россияне могут прекратить получать социальные выплаты, если потеряли право на них претендовать.

По ее словам, частой причиной для прекращения выплат является превышение дохода, изменение состава семьи или снятие группы инвалидности. Все потому, что основную часть выплат назначают, если у получателя соблюдены критерии нуждаемости или принадлежности к определенной социальной группе.

Ранее в Госдуме предложили ввести продуктовые карточки по всей России.