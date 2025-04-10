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Россиянам назвали основания для прекращения социальных выплат

Финансист Дайнеко: россиянам могут прекратить соцвыплаты при превышении дохода
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко рассказала агентству «Прайм», что россияне могут прекратить получать социальные выплаты, если потеряли право на них претендовать.

По ее словам, частой причиной для прекращения выплат является превышение дохода, изменение состава семьи или снятие группы инвалидности. Все потому, что основную часть выплат назначают, если у получателя соблюдены критерии нуждаемости или принадлежности к определенной социальной группе.

Эксперт добавила, что при расчете дохода для соцвыплат учитывают не только зарплату, но и другие источники дохода: пенсии, стипендии, алименты, вклады, от аренды имущества и т.д. При этом при оценке нуждаемости семьи проверяют ее соответствие критериям.

«Например, при комплексной оценке нуждаемости выяснится, что у немногодетной семьи в собственности два автомобиля — в пособии откажут даже при соблюдении уровня среднедушевого дохода», — предупредила Дайнеко.

Также отказать в пособии россиянам могут из-за несоблюдения условий его получения, добавила она.

Ранее стало известно, что в России готовятся платить учителям и врачам по-новому.

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