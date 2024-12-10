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Обнародованы документы о злодеяниях нацистов в Донбассе в годы ВОВ

ФСБ рассекретила документы о массовых убийствах нацистами в Донбассе в годы ВОВ

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УФСБ по ДНР

Управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Донецкой народной республике рассекретило документы о массовых убийствах мирных жителей Донбасса нацистами в годы Великой Отечественной войны, в период с 1941 по 1943 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ.

Согласно обнародованным документам, немецкие военные с первых дней прибытия в регион формировали карательные органы, которые отвечали за ликвидацию коммунистов, советских активистов, партизан и мирного населения.

В УФСБ сообщили, что активными участниками такой деятельности были Динкель Александр Густавович и Пономарев Иван Андреевич. Первый возглавлял и руководил карательной деятельностью полиции в Донбассе, отдавал приказы Пономареву и другим подчиненным об арестах и убийствах советских граждан. Кроме того, Динкель сам принимал участие в карательных операциях.

В сентябре сообщалось, что ФСБ передала в донецкий музей рассекреченные документы о преступлениях гитлеровцев.

Ранее в России раскрыли данные о тренировках собак нацистов на заключенных концлагерей.

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