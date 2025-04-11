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Произошел масштабный сбой в работе Discord

Пользователи из разных стран мира пожаловались на сбой в работе Discord
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Primakov/Shutterstock/FOTODOM

Пользователи ряда стран мира фиксируют сбой в работе платформы Discord. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

По его данным, 53% пользователей испытывают проблемы с соединением с сервером, 41% жалуются на сбои в работе приложения, 6% — на функционирование сайта.

В США о трудностях с доступом в Discord сообщили более 133 тысяч юзеров. Кроме того, сбои наблюдаются в Бразилии, Великобритании, Германии, Италии, Турции, Франции и других странах.

Осенью прошлого года популярную платформу Discord одна за другой заблокировала сначала Россия, а затем Турция. Власти стран обвиняют соцсеть в наличии запрещенного контента. Перечень последнего самый разнообразный: педофилия, наркотики, ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), призывы к экстремизму. Некоторые пользователи при этом отмечают, что противоправную информацию в мессенджере можно было найти только целенаправленно, а для обычных людей он был полезен, в том числе в работе. Депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков пообещал попытаться переубедить Роскомнадзор. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд оштрафовал Discord на два млн рублей за отказ локализовать данные россиян.

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