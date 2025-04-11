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Автомобиль марки BMW вспыхнул в Петербурге, пострадал водитель

В Петербурге вспыхнул автомобиль BMW, водитель получил ожоги
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Павел Бедняков/РИА Новости

В Петербурге во время пожара в автомобиле марки BMW пострадал человек. Об этом со ссылкой на сотрудников экстренных служб сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел возле дома на набережной канала Грибоедова. В машине произошел пожар, в результате которого сгорели сгораемые части автомобиля.

В результате случившегося пострадал водитель. Мужчина получил ожоги рук, однако от госпитализации в медицинское учреждение отказался.

Сотрудникам экстренных служб потребовалось около получаса, чтобы потушить автомобиль. В ликвидации огня участвовали две единицы спецтехники и десять пожарных.

До этого сибирячка пыталась сжечь бывшего возлюбленного вместе с машиной и попала на видео. Сотрудники правоохранительных органов задержали ее на месте.

Ранее на Камчатке неизвестные обстреляли автомобиль с детьми.

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