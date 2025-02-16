Российский предприниматель объяснила, как работать с зумерами, чтобы они не увольнялись

Многие работодатели считают, что зумеры не приспособлены к работе, но в условиях современного рынка важно, чтобы сами компании были готовы к взаимодействию с Gen Z. Полина Курач, сооснователь пиар-агентства «ПРОЩЕ», рассказала «Газете.Ru», как наладить контакт с поколением Z для достижения бизнес-целей.

«Все начинается с грамотного найма. Чтобы избежать проблем неоправданных ожиданий, ведите честный и открытый диалог на собеседованиях: уточняйте отношение к рабочему времени, отдыху, обязанностям. На собеседовании зумеры, которые ценят искренность и открытость, охотно расскажут, каким видят свое рабочее место. Если ожидания кандидата не совпадают с вашими, обсуждайте это прямо и рассматривайте других претендентов или представителей других поколений, если вы чувствуете, что вам дискомфортно. Не нужно надеяться, что вы сможете «переучить» и «сломать» «зеленого» сотрудника», — объяснила она.

В отличие от предыдущих поколений, зумеры не жертвуют личным временем ради работы. Если компания требует постоянной переработки, важно говорить об этом честно на этапе найма. Оптимальная стратегия — создавать условия для здорового баланса: это повышает продуктивность и креативность.

«Лояльность команды лидеру формируется на основе его профессионализма и прозрачной коммуникации. Gen Z не приемлет контроль, микроменеджмент и иерархию. Если ранее сотрудники воспринимали начальство как «кормящую руку», которую нужно уважать и ни в коем случае рядом не чихать, как у Антона Павловича, то новое поколение видит в руководителях прежде всего партнеров. Они хотят честного отношения, а не выполнения рутинной работы без признания заслуг. «Пластиковое» уважение уходит в прошлое: если не дать сотрудникам возможности развиваться, они найдут более поддерживающие условия», — отметила эксперт.

Критика без четких рекомендаций подавляет инициативу и снижает мотивацию. Важно внедрять культуру конструктивного фидбэка: обсуждать ошибки, находить решения, четко и прозрачно формулировать задачи. Атмосфера доверия и поддержки заменит страх и стресс, а сотрудники смогут генерировать креативные идеи.

«Неравномерная нагрузка приводит к выгоранию и снижению мотивации. Важно следить за балансом нагрузки и оперативно реагировать на перегрузки. Задача руководителя не только раздавать задачи, но и заботиться о состоянии и благополучии команды. Распределяйте задачи, исходя из навыков и интересов каждого сотрудника, чтобы они занимались тем, в чем сильны. Эффективные инструменты: обратная связь, one-to-one встречи и анализ работы», — подчеркнула она.

Невозможно сразу стать идеальным руководителем для зумеров, особенно если вы из других поколений — это нормально, и никто не ждет от вас безупречности.

«Важно начать наблюдать за собой и своими бизнес решениями, уважать инициативу сотрудников и формировать комфортную систему работы в диалоге с подчиненными. Это вложение в команду, которое окупится продуктивностью и лояльностью», — резюмировала эксперт.

Ранее выяснилось, что каждый десятый учитель в России регулярно страдает от выгорания.