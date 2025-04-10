Симоньян назвала опасное последствие ухудшения отношений России и Армении

Симоньян: в случае ухудшения отношений с Россией Армения может исчезнуть

Если Ереван испортит отношения с Москвой, то Армения может перестать существовать, считает главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Ее цитирует РИА Новости.

«Если, не приведи Господь, между Россией и Арменией установятся, ну скажем так, недружелюбные отношения... России, конечно, будет очень грустно. А вот Армении, скорее всего, не будет вообще. Вот в чем ужас», — заявила Симоньян в ходе форума «Евразия — территория традиционных ценностей».

4 апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о «начале процесса вступления» страны в Евросоюз. Документ содержит лишь одно предложение и, как заявлял ранее экс-замглавы МИД республики Паруйр Ованнисян, не является заявкой на членство в ЕС — в который Армению официально не приглашали.

Однако в Ереване надеются, что документ «повысит консолидацию суверенитета и устойчивость» страны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее спецпредставитель Путина Михаил Швыдкой высказался о сотрудничестве России и Армении.