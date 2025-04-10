Россия и США договорились разработать план по дипсобственности России

В ходе двусторонних консультаций в Стамбуле представители России и США достигли договоренности о разработке плана действий по возвращению российской дипломатической недвижимости, конфискованной американскими властями. Об этом пишет ТАСС.
Министерство иностранных дел России сообщило, что была достигнута договоренность о создании «дорожной карты», регламентирующей процедуру возврата шести объектов дипломатической недвижимости, законно принадлежащих Российской Федерации.
Посол России в США Александр Дарчиев подчеркнул необходимость быстрых и конкретных шагов по реализации соглашений, включая немедленный доступ российских специалистов на конфискованные объекты для проведения инспекции и оценки ущерба.
Обе стороны выразили намерение найти решение затронутых вопросов до следующего раунда консультаций.
Сегодня власти Турции сообщили, что надеются на успех переговоров между Россией и Соединенными Штатами в Стамбуле.
Ранее Россия и США обсудили в Стамбуле работу дипмиссий.