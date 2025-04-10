Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия и США договорились разработать план по дипсобственности России

РФ и США в Стамбуле условились разработать план по дипсобственности России
close
Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

В ходе двусторонних консультаций в Стамбуле представители России и США достигли договоренности о разработке плана действий по возвращению российской дипломатической недвижимости, конфискованной американскими властями. Об этом пишет ТАСС.

Министерство иностранных дел России сообщило, что была достигнута договоренность о создании «дорожной карты», регламентирующей процедуру возврата шести объектов дипломатической недвижимости, законно принадлежащих Российской Федерации.

Посол России в США Александр Дарчиев подчеркнул необходимость быстрых и конкретных шагов по реализации соглашений, включая немедленный доступ российских специалистов на конфискованные объекты для проведения инспекции и оценки ущерба.

Обе стороны выразили намерение найти решение затронутых вопросов до следующего раунда консультаций.

Сегодня власти Турции сообщили, что надеются на успех переговоров между Россией и Соединенными Штатами в Стамбуле.

Ранее Россия и США обсудили в Стамбуле работу дипмиссий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами