Россия и США договорились разработать план по дипсобственности России

РФ и США в Стамбуле условились разработать план по дипсобственности России

В ходе двусторонних консультаций в Стамбуле представители России и США достигли договоренности о разработке плана действий по возвращению российской дипломатической недвижимости, конфискованной американскими властями. Об этом пишет ТАСС.

Министерство иностранных дел России сообщило, что была достигнута договоренность о создании «дорожной карты», регламентирующей процедуру возврата шести объектов дипломатической недвижимости, законно принадлежащих Российской Федерации.

Посол России в США Александр Дарчиев подчеркнул необходимость быстрых и конкретных шагов по реализации соглашений, включая немедленный доступ российских специалистов на конфискованные объекты для проведения инспекции и оценки ущерба.

Обе стороны выразили намерение найти решение затронутых вопросов до следующего раунда консультаций.

Сегодня власти Турции сообщили, что надеются на успех переговоров между Россией и Соединенными Штатами в Стамбуле.

Ранее Россия и США обсудили в Стамбуле работу дипмиссий.