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РКН рекомендовал отказаться от иностранных протоколов шифрования

РКН рекомендовал использующим VPN компаниям отказаться от иностранных протоколов
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Shutterstock

Роскомнадзор (РКН) обратился к владельцам российских частных виртуальных сетей (VPN) с рекомендацией отказаться от использования иностранных протоколов шифрования при передаче данных. В официальном заявлении ведомства подчеркивается, что эта рекомендация направлена на предотвращение доступа к запрещенному контенту через VPN-сервисы, пишет ТАСС.

РКН предоставляет возможность использовать зарубежные протоколы шифрования только в случаях крайней необходимости, подтвержденной специальным заявлением. Для получения разрешения необходимо направить заявление в Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственное РКН учреждение.

Заявление должно содержать подробную информацию: полное наименование организации и ИНН, указание используемого протокола подключения, IP-адреса источника и назначения подключения, цель использования соединения и данные ответственного лица.

РКН подчеркивает важность соблюдения данных требований для обеспечения информационной безопасности и соблюдения российского законодательства.

В марте игроки Xbox сообщили о случаях получения бессрочных блокировок своих аккаунтов за совершение покупок игр с использованием VPN.

Ранее контроль VPN-приложений назвали важным элементом защиты пользователей в России.

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