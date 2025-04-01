Россиянам порекомендовали отказаться от использования VPN-сервисов

Усиление контроля за VPN-приложениями является важным элементом защиты российских пользователей. Об этом рассказал управляющий партнер агентства «Смена» (Группа AIC) Артем Геллер.

По его словам, многие подобные сервисы не проходят должной проверки на безопасность, а их операторы могут недобросовестно использовать доступ к пользовательскому трафику.

«Согласно РКН, только за 2024 год в РФ было заблокировано 88 VPN-сервисов и удалено более 6 тысяч материалов с интернет-страниц, которые популяризировали подобные приложения. Россиянам крайне важно понимать, что использование таких сервисов ставит под угрозу их цифровую жизнь, поэтому рекомендую полностью отказаться от них прямо сейчас», — добавил он

В свою очередь, заместитель председателя Общественного совета при Минцифры России, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, заместитель гендиректора – руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов напомнил, что запрет на рекламу и продвижение VPN-сервисов, введенный в марте 2024 года, призван ограничить их доступность для рядовых пользователей.

«Эта мера особенно актуальна на фоне распространения «серых» решений сомнительного происхождения, активно предлагаемых в магазинах приложений для обхода любых блокировок», — сказал он.

По его мнению, следует учитывать, что такие сервисы не только противоречат российскому законодательству, но и могут представлять угрозу для пользовательских данных, вплоть до причинения финансового ущерба. Сабитов уточнил, что это связано с тем, что их деятельность никак не регулируется.

«Напомню, что некоторые VPN-приложения получают прямое финансирование из-за рубежа, что также ставит под сомнение их беспристрастность», — сказал он.

Ранее Роскомнадзор направил в Google 47 запросов на удаление VPN-приложений из российского Google Play. Эти запросы основаны на законе № 149-ФЗ, который запрещает распространение информации о способах обхода ограничений доступа к заблокированным в РФ ресурсам. Данные о запросах размещены в базе Lumen, фиксирующей обращения регуляторов со всего мира.