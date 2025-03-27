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Ученые раскрыли тайны растения-вампира

PCP: раскрыт механизм роста паразитической лозы Cuscuta campestris
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Osaka Metropolitan University

Японские исследователи из Осакского столичного университета впервые выявили ген, отвечающий за механическое восприятие, благодаря которому паразитическая лоза Cuscuta campestris цепляется за растения-хозяева. Это открытие поможет разработать новые методы борьбы с вредными растениями, наносящими ущерб сельскому хозяйству. Работа опубликована в журнале Plant and Cell Physiology (PCP).

Cuscuta campestris растет, прикрепляясь к стеблям и листьям других растений, и проникает в их ткани с помощью специальных органов – гаусториев. Они формируются в процессе скручивания лозы, когда ионные каналы в мембранах ее клеток получают механический стимул. Однако до сих пор ученые не знали, какие именно каналы участвуют в этом процессе.

Команда профессора Коха Аоки из Осакского столичного университета выяснила, что подавление активности гена CcMCA1 приводит к значительному сокращению количества гаусториев.

«Теперь мы знаем, какие гены отвечают за способность растений-паразитов чувствовать и захватывать своих хозяев», — отметил профессор Аоки.— «Мы продолжим исследовать другие ионные каналы, чтобы глубже понять механизмы восприятия у растений».

По мнению ученых, открытие может помочь в создании методов борьбы с паразитическими растениями, которые представляют угрозу для сельского хозяйства.

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