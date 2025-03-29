Рыбы научились охотиться, прячась за акулами, выяснили ученые

Ecology: некоторые рыбы используют акул как щит во время охоты

Исследователи из Эдинбургского университета, совместно с коллегами из Италии, изучая песчаных акул в Средиземном море, зафиксировали необычное поведение голубых каранксов (blue runners). Эти мелкие хищные рыбы прячутся за акулами, чтобы незаметно подкрасться к добыче. Работа опубликована в журнале Ecology.

Ранее было известно, что рыбы могут следовать за акулами, чтобы очищаться от паразитов или скрываться от хищников, но впервые удалось зафиксировать стратегию маскировки ради охоты.

Видео, снятое у острова Лампионе в Италии, показало 34 случая такого поведения. Каждый раз рыба следовала за акулой около 30 секунд, а затем резко атаковала мелких рыб, например стайных рыбок-ласточек.

Анализ записей показал, что, охотясь таким способом, голубые каранксы оставались незамеченными в 90% случаев. В отличие от групповой охоты, где их добыча обнаруживала хищников в 95% случаев и уходила в защитное построение, скрытный подход значительно повышал шансы на успех.

Помимо увеличения эффективности охоты, исследователи предполагают, что такое поведение может защищать голубых каранксов от их собственных хищников и помогать экономить энергию за счет движения в потоке воды, создаваемом акулой.

Ученые отметили, что сокращение популяций крупных акул может поставить под угрозу такие необычные стратегии охоты и повлиять на экосистему в целом.

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