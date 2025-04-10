В Нидерландах сообщили о крупной утечке данных из министерств страны

Сразу несколько министерств в Нидерландах столкнулись с масштабной утечкой данных. Об этом сообщает голландская радиостанция BNR со ссылкой на источники.

«Мы изучаем ситуацию и предпринимаем определенные действия. Ситуация и масштабы все еще расследуются», — заявил представитель сразу двух министерств — экономики и климата.

Кроме того, утечка затронула министерство внутренних дел. Начато расследование с участием национального управления по защите данных. Пока подробности о последствиях случившегося не раскрываются.

До этого сообщалось, что в Японии ночные посиделки с выпивкой дважды за последние годы приводили госслужащих к потере конфиденциальных данных.

В одном из случаев сотрудник таможенно-тарифного бюро министерства финансов страны после работы в течение пяти часов выпил с коллегой в городе Иокогама к югу от Токио девять стаканов пива. Когда он вышел из заведения и отправился домой, обнаружил, что его сумка с конфиденциальными сведениями о делах 187 человек пропала.

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